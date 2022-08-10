Журналист и писатель из Челябинска, экс главный редактор «Вечернего Челябинска онлайн» Макс Бодягин со сценарием фильма «Капкан» попал в шорт-лист Московского питчинга, который состоится в рамках 44-го Московского кинофестиваля. Один из главных кинофорумов страны в этому году стартует 26 августа.

На Московский питчинг дебютантов было подано 620 заявок из 62 городов России. В шорт-лист вошли только 30 проектов, в том числе сценарий Максима Бодягина. В категории «Игровое полнометражное кино» сценарий «Капкан» — среди пяти претендентов на победу.

«Сценарий — это плод коллективного творчества. Я благодарен команде, которая вместе со мной работала над этой историей, —продюсерам Дарье Ким и Ирине Рябининой. Я очень рад, что наша заявка была отобрана среди больше шестисот других. Это круто, потому что „Капкан“ — мой дебютный проект. Это круто, потому что я из Челябинска», — сказал Максим Бодягин Первому областному информационному агентству.
По результатам питчинга выберут только один сценарий. Лучший проект получит финансирование для начала съемок. Призовой фонд Московского питчинга дебютантов в этом году составит 6 млн рублей. Победителя объявят 27 августа. 

Что касается сюжета и жанра картины, автор сценария фильма «Капкан» Максим Бодягин  отметил, что пока рано раскрывать подробности.