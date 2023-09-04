Стилист Александр Рогов приехал в Челябинск на съемки телешоу

Стилист покатался на верблюде по Кировке и побывал в ДК металлургического комбината

Сегодня, 4 сентября, в Челябинск приехал стилист и телеведущий Александр Рогов. Здесь снимут новый выпуск шоу «Рогов в городе» для канала СТС.



По задумке шоу, Рогов едет по крупным городам России, в каждом его ждет героиня выпуска, которой телеведущий поможет подобрать стиль.

Фото: Ольга Шу



Жители Челябинска уже успели заметить Рогова верхом на верблюде в самом центре пешеходной Кировки, а в своем «Телеграме» стилист выложил фото из главной съемочной локации — зала Дома культуры металлургического комбината.

Стилист проведет в Челябинске сутки, за них команда полностью отснимет новый выпуск шоу.