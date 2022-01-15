Стейки на кустах и агроном с мачете: в Челябинске открылась инсталляция об искусственном мясе

Репортаж из галереи современного искусства

В челябинской галерее современного искусства OkNo открылась инсталляция «Срок годности: не ограничен». Художница из Екатеринбурга Людмила Калиниченко рассказывает о мире, где научились создавать искусственное мясо. Для его получения не нужно убивать животных, но не все так просто. Журналист ИА «Первое областное» заглянул на выставку и попробовал разобраться, чего опасается художник.



Экспозиция занимает два зала выставочного пространства. В первом помещении на полу лежит большой шкаф, разделенный на секции. В секциях закреплены артефакты, их совсем немного: муляжи мяса, пробирки и экраны планшетов. На одном из экранов зациклен ролик. Женщина в белом халате — сама художница Людмила Калиниченко — стоит у денежного дерева и повторяет: «Ты — мясо. Ты — мясо». После зачитывает полезные свойства говядины.

«Говорят, музыка и звуки влияют на растения, а толстянку для лучшего роста нужно поливать водой из-под мяса. На основе двух этих мифов получился такой образ. В видео псевдо ученый ставит эксперимент и проверяет: если денежному дереву говорить, что оно мясо и зачитывать его свойства, станет ли растение мясом?» — объясняет художник Людмила Калиниченко.





Автор проекта не знает, как будут создавать искусственное мясо. Возможно, выращивать в полях, как кукурузу. Во втором зале на стену транслируют ролик, снятый в Свердловской области в селе Патруши. Художница на поле. На ней комбинезон, резиновые сапоги, в руках мачете. Куратор выставки поясняет, что, вероятно, создание искусственного мяса приведет к появлению новых профессий. Например, продукт будет выращивать агроном-мясник. Мачете ему нужен не для разделки скота, а чтобы срезать стейки с кустов.

Тема сельского хозяйства для Людмилы близка. В детстве она провела много времени в деревне на ферме родителей и прекрасно знала, откуда мясо появляется на обеденном столе.

«Узбекский плов — одно из моих любимых блюд. Обычно его готовили для гостей, по праздникам или когда забивали корову. Для забоя нанимали специалиста, например из Башкирии. В этот день мы все плакали, и корова плакала, но плов был все равно очень вкусный. А потом начинался сенокос, и мы шли собирать сено. Меня эта схема всегда не устраивала, и я начинала фантазировать, создавала свой идеальный мир, в котором был закон: «никто никого не ест», — рассказывает Людмила.

При этом Людмила не вегетарианец и понимает — жить без животного белка у неё не получится. Об экологичном мяса художница задумалась после знакомства с книгой Пола Шапиро «Чистое мясо». Канадский режиссер рассказывает о маркетинговом продвижении искусственного мясного продукта. Книга подтолкнула на массу идей — например о стейках из говядины и лосося. Художница сшила муляжи гастрономического изобретения.

Под пленкой муляжи гибридных стейков из нескольких видов мяса: из свинины и лосося...



...после запуска производства деликатеса могут появиться детские игрушки в виде гибридов



На выставке настоящего экологичного мяса нет, хотя Людмила пыталась его достать. Пока в 2020 шла работа над проектом, в СМИ появились информация о мясе из пробирки, которое выводят на Московском мясокомбинате. Людмила обращалась в лабораторию с просьбой предоставить образец, но на комбинате ответили, что «экологичное мясо ещё не выросло». Как выглядит продукт, остается только догадываться. Для экспонатов проекта используют снимки из пресс-релизов Московского мясокомбината.

Идея экологичного мяса выглядит привлекательной. Но невольно задаешься вопросами: что же это будет за продукт, какой он на вкус, сколько стоит, чем будут оперировать рекламные слоганы от производителей и готово ли общество к такому деликатесу.



«Возможно, „Clean Meat“ — это очередной коммерческий ход мясных корпораций в попытке занять еще одну нишу. Нишу, которая появилась благодаря осознанности потребителя и его желания менять объект выбора: соевая колбаса, стейк из растительного белка, насекомые, ограничение потребления или полный отказ от мяса», — размышляет Людмила.

Искусственное мясо может стать не только пищевым продуктом, но и комнатным растением



Инсталляция и видео проекта «Срок годности: не ограничен» работает до 27 февраля в выставочном пространстве OkNo.

