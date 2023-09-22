Старый город в Миассе признали историческим поселением регионального значения

Специалисты охраны объектов культурного наследия провели экспертизу

Старая часть Миасса признана историческим поселением регионального значения. Такое решение приняли после экспертизы, которую проводили специалисты научно-методического отделения комитета охраны ОКН.



Старые дома здесь рассматривали как единую историческую застройку. Здания, находящиеся здесь, внесли в перечень объектов культурного наследия. В том числе «Дом с мезонином в Детском переулке» в переулке Узком, 4.

Сейчас комитет разрабатывает документы, чтобы окончательно дать старому городу звание исторического поселения и обеспечить его охрану.

Напомним, что власти Миасса сейчас работают над проектом благоустройства старого города, чтобы одновременно сохранить исторический облик и сделать район привлекательным для жителей и туристов.