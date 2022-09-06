Старинные пианино появились в Челябинском театре оперы и балета

Рассказываем, что можно увидеть в музейной экспозиции

В музейной экспозиции Челябинского театра оперы и балета появились старинные фортепиано. Музыкальные инструменты, произведенные в XIX веке, предоставил театру из своей коллекции бизнесмен Егор Хребтов, сообщили в пресс-службе театра.

Теперь в экспозиции можно увидеть пианино знаменитых немецких марок Blüthner, Ed.Seiler и Hansen, которые были привезены из Германии в Россию в качестве трофеев после окончания Великой Отечественной войны и занимали почетные места в домах советских офицеров и генералов.

Фортепиано марки Hensen, которая была основана в 1870 году, теперь будет находиться в театре постоянно: Егор Хребтов подарил инструмент.

«Впервые старинное фортепиано я увидел у своего знакомого и был поражен его эстетикой. Подумал, что было бы здорово иметь такой музыкальный инструмент в интерьере. Раритетные музыкальные инструменты я собирал три года и старался выбирать такие, на которых еще можно играть. Одно из достоинств этих музыкальных инструментов в том, что они были выполнены вручную. Корпус изготовлен из ценных пород дерева, а клавиши — из слоновой кости»,— рассказал коллекционер.

Старинные музыкальные инструменты знаменитых марок Егор Хребтов назвал Mercedes и BMW музыкального мира и добавил, что подобных инструментов в Челябинске больше нет.

Посмотреть на фортепиано можно в музейной экспозиции, расположенной на третьем этаже театра.