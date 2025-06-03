Старинная южноуральская крепость оказалась частью храма

Год постройки ограды с бойницами тоже изменился

Наследницкая крепость в Брединском районе Челябинской области обрела новый статус. Сотрудники Госкомитета охраны ОКН выяснили, что на самом деле сооружения является частью храмового комплекса.

Каменную ограду включили в Госреестр ОКН в 1971 году. Тогда специалисты посчитали, что это крепость, построенная в 1743 году от набегов кочевников.

Новые работы по сохранению старинной постройки открыли новые факты: это оказался храмовый комплекс, сооруженный в середине XIX века, примерно в 1845-1847 годах. Теперь официальное название объекта культурного наследия — «Храм Святого Александра Невского в каменной ограде с бойницами в станице Наследницкой».

Как рассказали в Госкомитете охраны ОКН, уточнение данных имеет принципиальное значение для сохранения и реставрации.

«Ранее неверно проведенная атрибуция может повлечь ошибки в определении предмета охраны и методов восстановления. Обновленные данные позволят разработать научно обоснованные меры защиты, учитывающие подлинную историческую и архитектурную ценность зданий», — рассказали специалисты.