Старейшей библиотеке Челябинской области исполнилось 145 лет

Делимся необычными фактами о южноуральских «домах книг»

В честь профессионального праздника челябинская Публичка поделилась интересными фактами о библиотеках региона. Так, самой старой признана Центральная городская библиотека Троицка — она была открыта в 1879 году. Всего на два года младше Багарякская сельская Павленковская библиотека в Каслинском районе, третье место занимает библиотека в поселке Янгельском Агаповского района, открытая в 1887 году.

Всего в области 32 дореволюционные библиотеки, еще 11 открыты во время Гражданской войны, а семь отмечают в этом году вековой юбилей. Самые молодые появились в 2022 году в новых микрорайонах Челябинска: в Чурилово, Парковом-2 и Тополиной Аллее.

Всего в области зарегистрированы 804 библиотеки. Каждая десятая из них имеет прописку на улице Центральной — всего 87 зданий. Еще 55 находятся на улице Школьной. Также излюбленными улицами для библиотек считаются названные в честь писателей: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Чехова, Горького, Маяковского, Гайдара.