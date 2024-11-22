Старая мельница и особняк XIX века пополнили список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области

Их признали зданиями, представляющими историческую ценность

Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области пополнился на два пункта. Памятниками истории признали здание бывшей мельницы Белкина в селе Радиомайка Пластовского района и дом Ширшова в Симе.

Старая мельница появилась на рубеже XIX—XX веков. Тогда предприниматель Белкин арендовал участок и построил четырехэтажную паровую мельницу, которая в итоге проработала более полувека и славилась современным оборудованием. Это единственное сохранившееся здание мельницы в Пластовском районе и единственная сохранившаяся в Челябинской области постройка такого предназначения, выполненная из дикого камня.

Дом Ширшова в Симе появился примерно в то же время. Второй этаж когда-то был жилым, а на первом — обувная, швейная мастерские и кабак. Жители Сима знают этот дом в центре города как станцию юных техников: несколько поколений горожан занималось здесь авиамоделированием, фотографией и конструированием.