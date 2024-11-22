Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области пополнился на два пункта. Памятниками истории признали здание бывшей мельницы Белкина в селе Радиомайка Пластовского района и дом Ширшова в Симе.
Старая мельница появилась на рубеже XIX—XX веков. Тогда предприниматель Белкин арендовал участок и построил четырехэтажную паровую мельницу, которая в итоге проработала более полувека и славилась современным оборудованием. Это единственное сохранившееся здание мельницы в Пластовском районе и единственная сохранившаяся в Челябинской области постройка такого предназначения, выполненная из дикого камня.
Дом Ширшова в Симе появился примерно в то же время. Второй этаж когда-то был жилым, а на первом — обувная, швейная мастерские и кабак. Жители Сима знают этот дом в центре города как станцию юных техников: несколько поколений горожан занималось здесь авиамоделированием, фотографией и конструированием.