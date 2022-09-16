Единственный кинотеатр Металлургического района Челябинска ремонтируют — зданию 1973 года постройки возвращают исторический внешний вид.
Реконструкция «Импульса» стала возможной благодаря программе «Инициативного бюджетирования». За ремонт киноцентра голосовали жители района и остальные челябинцы. На восстановление здания было выделено 21,55 миллиона рублей.
На эти средства «Импульсу» вернут исторический облик здания из середины 1970-х годов. Меняют кровлю, обновляют крыльцо и запасной выход, реконструируют фасад. Все — с применением бережных, но современных технологий.
Ремонт завершится 18 октября. А уже в следующем году в «Импульсе» начнут обновлять интерьеры.
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