Стало известно, когда закончат ремонт киноцентра «Импульс»

Зданию в Металлургическом районе возвращают исторический облик

Единственный кинотеатр Металлургического района Челябинска ремонтируют — зданию 1973 года постройки возвращают исторический внешний вид.Реконструкция «Импульса» стала возможной благодаря программе «Инициативного бюджетирования». За ремонт киноцентра голосовали жители района и остальные челябинцы. На восстановление здания было выделено 21,55 миллиона рублей.На эти средства «Импульсу» вернут исторический облик здания из середины 1970-х годов. Меняют кровлю, обновляют крыльцо и запасной выход, реконструируют фасад. Все — с применением бережных, но современных технологий.Ремонт завершится 18 октября. А уже в следующем году в «Импульсе» начнут обновлять интерьеры.