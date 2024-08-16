Стало известно имя нового главного дирижера Челябинского симфонического оркестра

Коллектив возглавит выпускник Санкт-Петербургской консерватории

Государственный симфонический оркестр Челябинской области возглавит Алексей Рубин, об этом сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Алексей Рубин — выпускник Санкт-Петербургской консерватории по специальностям «хоровое дирижирование» и «оперно-симфоническое дирижирование». С 2015 года — ассистент дирижера Академического симфонического оркестра Московской филармонии. С 2018 года работает с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. С сентября 2022 года — дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Как рассказал министр, Алексей Рубин концертирует с известными российскими солистами.

«Среди них — любимый южноуральской публикой Денис Мацуев. Он ассистировал Валерию Гергиеву, Владимиру Спивакову и Михаилу Юровскому. Кроме того, под управлением Алексея Сергеевича симфонический оркестр Челябинской области с триумфальным успехом выступил 4 июля 2024 года в Воткинске (Удмуртия) в рамках 67‑го фестиваля искусств „На Родине П. И. Чайковского“», — рассказал Алексей Бетехтин.

Напомним, место руководителя оркестра оставалось вакантным после скоропостижной смерти его создателя и главного дирижера Адика Абдурахманова в феврале 2024 года.