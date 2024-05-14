Стали известны хедлайнеры «Курчатов феста — 2024»

Он пройдет в июле

В Челябинске на двухдневном Курчатовском фестивале под открытым небом с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области выступят сразу четыре звезды мировой музыкальной сцены. Именами приглашенных артистов поделились в Челябинской филармонии.

Так, 11 июля выступят народная артистка России Лариса Долина и уникальный пианист Олег Аккуратов, с рождения страдающий полной слепотой. Во второй день фестиваля, 12 июля, перед челябинцами с программой классической музыки выступят звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков и Елена Стихина — солистка Мариинского театра, частая гостья Парижской национальной оперы, Большого театра Женевы и Национальной оперы Нидерландов.

Напомним, в 2023 году губернатор Алексей Текслер принял решение сделать «Курчатов фест» ежегодным. Прошлым летом под открытым небом перед южноуральцами выступила оперная певица Аида Гарифуллина.