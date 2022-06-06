Опубликована программа празднования Сабантуя-2022 — народного праздника, знаменующего окончание посевных работ. В минувшие выходные, 4 июня, его уже отметили в Миассе.

В ближайшие выходные, 11 и 12 июня, Сабантуй запланирован сразу в пяти районах:
  • Нязепетровском (деревня Арасланово, 11 июня), 
  • Кунашакском (11 июня), 
  • Аргаяшском (деревня Норкино, 11 июня), 
  • Ашинском (12 июня)
  • и в Нязепетровске (12 июня).
Программа еще верстается, но определенно будут: музыка, народные танцы, национальные угощения, разноцветные шатры, бой мешками на бревне, борьба на кушаках, конкурсы и спортивные состязания.

18 июля Сабантуй отметят в саду Победы в Челябинске, Магнитогорске и Верхнем Уфалее.
19 июля — в челябинском парке имени Тищенко на ЧМЗ.

В челябинском парке имени Гагарина Сабантуй запланирован на 25 июня,
в Златоусте — на 2 июля,
в поселке Бишкиль Чебаркульского района — на 3 июля.

Главный областной Сабантуй состоится 9 июля, по предварительной информации, в поселке Калачево. 