Стали известны даты празднования Сабантуя в Челябинской области

Традиционный праздник окончания посевной растянется на месяц и завершится 9 июля

Нязепетровском (деревня Арасланово, 11 июня ),

), Кунашакском ( 11 июня ),



), Аргаяшском (деревня Норкино, 11 июня ),

), Ашинском ( 12 июня )

) и в Нязепетровске (12 июня).

Опубликована программа празднования Сабантуя-2022 — народного праздника, знаменующего окончание посевных работ. В минувшие выходные, 4 июня, его уже отметили в Миассе.В ближайшие выходные, 11 и 12 июня, Сабантуй запланирован сразу в пяти районах:Программа еще верстается, но определенно будут: музыка, народные танцы, национальные угощения, разноцветные шатры, бой мешками на бревне, борьба на кушаках, конкурсы и спортивные состязания.Сабантуй отметят в саду Победы в Челябинске, Магнитогорске и Верхнем Уфалее.— в челябинском парке имени Тищенко на ЧМЗ.В челябинском парке имени Гагарина Сабантуй запланированв Златоусте —в поселке Бишкиль Чебаркульского района —Главный областной Сабантуй состоится, по предварительной информации, в поселке Калачево.