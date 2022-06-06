В ближайшие выходные, 11 и 12 июня, Сабантуй запланирован сразу в пяти районах:
- Нязепетровском (деревня Арасланово, 11 июня),
- Кунашакском (11 июня),
- Аргаяшском (деревня Норкино, 11 июня),
- Ашинском (12 июня)
- и в Нязепетровске (12 июня).
18 июля Сабантуй отметят в саду Победы в Челябинске, Магнитогорске и Верхнем Уфалее.
19 июля — в челябинском парке имени Тищенко на ЧМЗ.
В челябинском парке имени Гагарина Сабантуй запланирован на 25 июня,
в Златоусте — на 2 июля,
в поселке Бишкиль Чебаркульского района — на 3 июля.
Главный областной Сабантуй состоится 9 июля, по предварительной информации, в поселке Калачево.