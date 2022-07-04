Стала известна программа этнофестиваля «Аркаим»

Будет шоу от уличного театра из Петербурга, прыжки через костер и мастер‑класс по игре на бубне

С 8 по 10 июля в заповеднике «Аркаим» состоится XV фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. В заповеднике пройдут театральные представления, лекции о традиционной одежде и мастер-классы, посвященные игре на народных инструментах — например на бубне. Ночью на берегу реки Большая Караганка устроят прыжки через костер.



Фестиваль в этом году посвящен народному театру. Из Санкт-Петербурга приедет известный театр Петрушки «Папьемашенники». Артисты из миасского коллектива «Оберег» покажут вертепное представление — народный кукольный спектакль в ящике, который имитирует сцену. В жутких деревянных масках выступят ряженые от фолк-коллектива из Москвы «По-ГОСТ», а вечером в сумерках уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» сыграет спектакль «Могота».

Программа наполнена лекциями и мастер-классами, все они пройдут 9 июля. Будут учить изготавливать куклу Петрушку и игре на бубне и этнических барабанах. Параллельно запланирован перформанс по одеванию невесты от специалиста по традиционному костюму Александра Акулова. Еще можно успеть на одну из трех лекций от отца современного движения окрутников (то есть ряженых) Алексея Блинова.

В голубом ангаре верхнего лагеря организуют кинозал с ночными киносеансами. 8 июля в 23:00 транслируют фильм «Курочка Ряба» 1994 года, а на следующий день — «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 2014 года. Оба фильма режиссера Андрона Кончаловского посвящены российской глубинке.

9 июля — фестиваль воздушных змеев, только их гостям предлагают взять с собой. 10 июля этнофест завершится экскурсией по поселению Аркаим.

О других фестивалях этого лета мы писали в отдельной подборке.