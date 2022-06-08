Стала известна программа Бажовского фестиваля — 2022

На площадках проведут битву гончаров, этно-фолк-дискотеку и ночные показы кино

Опубликована программа Бажовского фестиваля. В 2022 году «Бажовка» пройдет с 17 по 19 июня возле села Демарино в Пластовском районе. На территории установят большую и малую сцену, откроют город мастеров, казачий хутор и ярмарку, где будут продавать посуду и украшения.

С утра 17 июня начнут строить Мастеровую слободу. Слобода на «Бажовке» — это большая мастерская под открытым небом: установят гончарный круг, токарный станок и даже ткацкий. Мастера расскажут и покажут, как плести корзины из лозы, какие есть техники создания ткани и что изготавливают из бересты. Расписание мастер-классов лучше уточнить на месте. Мастерские начнут работать 17 июня с 16:00.

С шести вечера на площадке Банного фестиваля запланированы лекции и практические занятия по парению, а вечером на главной сцене будет работать кинотеатр:17 июня в 23:00 покажут «Любовь и голуби», в субботу в 23:30 — публицистическо-художественный фильм «Легенды Южного Урала».

В полную силу фестиваль начнет работать 18 июня, в этот день откроется площадка «Уральское поселение» — гостям покажут, как выглядела старинная изба и казачий хутор, будут поить чаем и угощать национальными блюдами.

В этот же день в 11:00 стартует «Битва гончаров», в два часа состоится гастрономический конкурс «Блинная поляна», а вечером в 19:00 проведут акцию #большойбажовскийхоровод, в котором выстроятся участники, музыканты и гости-мастера.

Завершит день концерт хедлайнера — ВИА «Ариэль» на главной сцене с интерактивной этнодискотекой, что бы это ни значило.

Церемония закрытия фестиваля запланирована на 19 июня на 12:00, но накануне в 10:00 утра решили провести экологический квест по раздельному сбору мусора «За чистую Бажовку». Очень полезно и разумно со стороны организаторов.

Напомним, что Бажовский фестиваль — самый массовый фестиваль народных ремесел в России, в 2019 году его посетили около 50 тысяч человек. Два года подряд фестиваль отменяли из-за COVID-19, но в 2022-м основную часть ограничений сняли.

Через неделю после «Бажовки» в Солнечной долине проведут Ильменский фестиваль. О нем и о десяти других фестах этого лета мы рассказывали в подборке.