В Сети опубликовали трейлер сериала «Выжившие», который в 2020 году снимали в Златоусте, Миассе и Сатке. В четверг, 12 августа, состоится премьера триллера об апокалипсисе — первую серию зрители увидят на платформе онлайн-кинотеатра Okko.



Сериал снял известный московский режиссер Андрей Прошкин. В фильме показан постапокалиптический мир, где среди людей распространяется странный вирус. Он поражает участок мозга, отвечающий за сон. Теперь, если человек проспит дольше трех часов, — он умрет.

Главные роли сыграли известные актеры: Артур Смольянинов, Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Валентина Лукащук, Виталия Корниенко, Анна Слю, Дарья Екамасова, Роза Хайрулина.

«В тихом городке, где годами не происходило ничего значительного, началась эпидемия неизвестного вируса. Из-за него в течение нескольких дней погибает большая часть населения. Выжившие сталкиваются с рядом проблем: на дворе зима, в домах нет света и отопления, город оцеплен армией, жителей продолжает поражать сонная болезнь, а как ее лечить — не знает никто», — сказано в анонсе сериала.

В трейлере «Выживших» легко узнать улицы Златоуста. В первых секундах ролика даже мелькнуло лицо губернатора Алексея Текслера — в кадр попал рекламный щит с фотографией главы региона. Впрочем, вместе с ним в сериале засветились и другие южноуральцы, ведь массовку во время съемок набирали среди местных жителей.

Большая съемочная группа работала в городах Челябинской области в сентябре и ноябре 2020 года. На протяжении нескольких недель съемки проходили в Златоусте — режиссеру понравился ландшафт города. К процессу привлекались не только горожане, но и городские службы: ГАИ огородила съемочную площадку, а во время съемки трюков постоянно дежурила бригада скорой.