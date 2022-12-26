Стала известна дата премьеры «Аватара‑2» в Челябинске

Блокбастер выйдет в прокат 12 января, на месяц позже мировой премьеры

«Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона появился в расписании на январь в системе «Мягких кинотеатров» в «Алмазе», «Мегаполисе» и «Фокусе». Блокбастер выйдет с 12 января.



Фильм будут крутить в 3D и 2D по 11 сеансов в день. Цены на билеты: от 210 до 310 рублей. Пока опубликована афиша только до 15 января.

Остальные кинотеатры города еще не сообщили о датах премьеры. Но ранее директор киноцентра «Победа» Артем Созыкин рассказал Первому областному информагентству, что и в «Победе», и в «Знамени» «Аватар» тоже выйдет в январе.

Мировая премьера на сайте «Мегаполиса» обозначена как «предсеансовое обслуживание». Сразу через минуту после трехчасового «Аватара» показывают российскую короткометражку «Вижу».

«Путь воды» вышел спустя 13 лет после оригинального фильма. Бюджет кинохита составил 350 млн долларов. За неделю проката фильм уже собрал больше 605 млн долларов.