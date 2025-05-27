Сразу три спектакля покажет в Челябинске Екатеринбургский театр кукол

На гастроли привезут постановки «Хармс», «Гоголь. Триптих» и «Кукла. Блокадная история»

В конце июня в Челябинск на гастроли, посвященные 90-летию Театра кукол имени Вольховского, приедет Екатеринбургский театр кукол с тремя постановками для детей и взрослых. Спектакли уже появились в афише театра.

Первым делом, 26 июня, дважды сыграют трагикомедию «Хармс» (12+). На сцене артисты воссоздадут пространство «хармсовской» квартиры, дома, двора, города. В спектакле перемешаются абсурдные, смешные и пугающие события, прямо как в творчестве писателя Даниила Хармса, где бытовое сочетается с фантастическим.

Затем, 27 и 28 июня, гости покажут спектакль «Гоголь. Триптих» (16+). Екатеринбургский театр описывает постановку как мытарства в одном действии. Она основана на произведениях Гоголя «Шинель», «Повесть о капитане Копейкине» и «Записки сумасшедшего». Перед зрителями предстает мрачный и холодный Петербург, на фоне которого разворачивается драма маленьких людей — Башмачкина, Копейкина и Поприщина.

Также 28 июня два раза дадут постановку «Кукла. Блокадная история» (6+). Это спектакль-рассказ по произведению Геннадия Черкашина «Кукла» о детстве в военное время. Зрители проживут блокадные годы вместе с маленькой жительницей Ленинграда.