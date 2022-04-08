Уральский драматург и режиссер Николай Коляда объявил список театров, чьи заявки прошли отбор на участие в фестивале «Коляда-Plays».
«Коляда-Plays» — международный театральный фестиваль современной драматургии, крупнейший и знаковый для Урала. Традиционно на нем проходит смотр необычных постановок российских и зарубежных театров, а также читка пьес молодых драматургов. Фестиваль-2022 — пятнадцатый по счету. И в его программу из 150 заявок отобраны сразу три спектакля из Челябинска.
Фрагмент спектакля «Мои друзья антисемиты». Момент, где актриса предлагает зрителям порисовать.
Два спектакля на фестивале покажут актеры Mini театра. В списке заявок — «Лолита» и «Мои друзья антисемиты». Их срежиссировал Александр Черепанов, в копилке которого уже есть награды фестиваля Коляды — пару лет назад он получил «Лучшего режиссера» за спектакли Челябинского Молодежного театра и театра «Манекен» («В Москву — разгонять тоску» и «Галатея Собакина»).
Третий спектакль-участник фестиваля из Челябинска — еще не состоявшаяся премьера нового Z-театра Сергея Зырянова. Творческий коллектив базируется на сцене учебного театра ЧГИК, за три сезона подготовил для публики четыре пластических спектакля (об одном из них, по Достоевскому, мы рассказывали подробнее вот здесь). А 24 апреля представит премьеру — терапевтический спектакль «Феня» по пьесе молодого драматурга Анастасии Чернятьевой. И вот как раз будущая «Феня» отправится на фестиваль.
«Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге, старт назначен на 20 июня.
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