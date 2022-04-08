Сразу два челябинских театра получили приглашение на фестиваль «Коляда-Plays» И это не большие государственные театры



«Коляда-Plays» — международный театральный фестиваль современной драматургии, крупнейший и знаковый для Урала. Традиционно на нем проходит смотр необычных постановок российских и зарубежных театров, а также читка пьес молодых драматургов. Фестиваль-2022 — пятнадцатый по счету. И в его программу из 150 заявок отобраны сразу три спектакля из Челябинска.





Фрагмент спектакля «Мои друзья антисемиты». Момент, где актриса предлагает зрителям порисовать.



Два спектакля на фестивале покажут актеры Mini театра. В списке заявок —







Третий спектакль-участник фестиваля из Челябинска — еще не состоявшаяся премьера нового



«Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге, старт назначен на 20 июня. Уральский драматург и режиссер Николай Коляда объявил список театров, чьи заявки прошли отбор на участие в фестивале «Коляда-Plays».«Коляда-Plays» — международный театральный фестиваль современной драматургии, крупнейший и знаковый для Урала. Традиционно на нем проходит смотр необычных постановок российских и зарубежных театров, а также читка пьес молодых драматургов. Фестиваль-2022 — пятнадцатый по счету. И в его программу из 150 заявок отобраны сразу три спектакля из Челябинска.Два спектакля на фестивале покажут актеры Mini театра. В списке заявок — «Лолита» «Мои друзья антисемиты» . Их срежиссировал Александр Черепанов, в копилке которого уже есть награды фестиваля Коляды — пару лет назад он получил «Лучшего режиссера» за спектакли Челябинского Молодежного театра и театра «Манекен» («В Москву — разгонять тоску» и «Галатея Собакина»).Третий спектакль-участник фестиваля из Челябинска — еще не состоявшаяся премьера нового Z-театра Сергея Зырянова . Творческий коллектив базируется на сцене учебного театра ЧГИК, за три сезона подготовил для публики четыре пластических спектакля (об одном из них, по Достоевскому, мы рассказывали подробнее вот здесь ). А 24 апреля представит премьеру — терапевтический спектакль «Феня» по пьесе молодого драматурга Анастасии Чернятьевой. И вот как раз будущая «Феня» отправится на фестиваль.«Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге, старт назначен на 20 июня.

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