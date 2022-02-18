После трехлетнего перерыва в Челябинск приезжает Александр Васильев. Выхода нет; мое сердце остановилось; люди кричат, задыхаясь от счастья; мы странно оказались рядом, приняв одну микстуру с ядом, — из текстов его песен сложился сценарий, в который, если однажды попал, все время хочется вернуться.
Пока мы не слышали Александра Васильева вживую, он написал новый альбом «Вира и майна», который звучит так злободневно и социально, как Васильев, пожалуй, никогда раньше не высказывался.
«Идеальный концертный боевик „Беги моя жизнь“ с его почти цоевским ритмом; уже ставший радиохитом „Джин“ с заговорщическим рефреном „Я пью свой джин, я все еще жив, я пью свой джин, я все еще жизнь“; удивительная „Кофейня“, чтобы где бы ты ни был — перенестись в Петербург, где Невский пуст и застыл, и в коме, и, конечно, „Письмо Гарри Поттеру“, которое звучит будто от лица каждого из нас», — так трепетно пишет о новом альбоме организатор концерта компания «Живой звук».
Концерт группы «Сплин» состоится 24 февраля на сцене челябинского конгресс-холла, начало в 19:00.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города