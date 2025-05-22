Спектакль «Трованты» покидает Челябинский Молодежный театр

Последний показ намечен на 23 мая

Пластический спектакль «Трованты» по мотивам скандинавских легенд уходит с челябинской сцены. О последнем показе объявили в Молодежном театре.

«Трованты» основаны на мифах и преданиях о живых камнях, в которых обитают злые духи. Они похищают людей и превращают их самих в камни. В центре сюжета — противостояние света и тьмы, жертвами которого, как всегда, становятся люди.

Премьера спектакля состоялась в 2021 году, работу ставили артисты Челябинского театра современного танца Владислав Морозов и Елена Пришвицына. Постановка строится на стыке драматического театра и хореографии, со зрителями говорят на языке тела, танца и музыки.

В последний раз спектакль покажут 23 мая (16+).