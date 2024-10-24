Спектакль Театрального Пространства Свободы занял 1‑е место на фестивале любительских театров в Санкт-Петербурге

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Спектакль «Матреша» Театрального Пространства Свободы из Челябинска признан лучшим на фестивале «Театр. Осень. Пушкин». Также постановка победила в номинации «Лучшая сценография». Об этом артисты студии сообщили в соцсетях.

Оценило профессиональное жюри и актерскую игру: Алексей Сартаков получил специальный диплом за роль Николая Ставрогина, а Станислав Хомков, сыгравший Игната Лебядкина, победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

«Фестиваль „Театр. Осень. Пушкин“ оставил очень теплые и душевные впечатления, которые будут согревать и вдохновлять нас на протяжении всего театрального сезона», — поделились в Театральном Пространстве Свободы.

В Челябинске «Матрешу» сыграют 1, 3 и 4 ноября. Последний раз в этом году.