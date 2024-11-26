Спектакль про любовь сыграли в театре Златоуста

Премьера состоялась в театре «Омнибус»

Премьерный спектакль «Любовь — книга золотая» по пьесе Алексея Толстого с успехом прошел в театре «Омнибус» города Златоуста. Это одна из работ главного режиссера театра заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Горбачевского.

Театр для Златоуста — центр культурной жизни. В городе чуть более полутора сотен тысяч жителей. Златоустовцы любят «Омнибус», театр популярен, билеты раскупают за два-три месяца до каждого спектакля.

Театр расположен в самом центре города. Вокруг благоустроенная территория. Внутренние помещения театра также выглядят достойно. Светлый кассовый зал, со вкусом оформленное, просторное фойе. Уютный большой зрительный зал (а есть еще и малый!) вселяет уверенность в том, что каждый спектакль станет незабываемым событием.

Пьеса «Любовь — книга золотая» довольно сложная для постановки в театре, легко можно скатиться в суперлегкий жанр на потребу массовому зрителю. По сюжету молодая княгиня Дарья Дмитриевна пытается вводить в поместье своего мужа князя Серпуховского новые порядки. Отныне все дворовые должны одеваться нимфами да сатирами, вести себя соответствующим образом, изучать древнегреческую мифологию. Думать по велению княгини все должны лишь о любви, стихах и любовных утехах, изъясняться с особым изяществом.





«Важно понимать, что первоначально Алексей Толстой написал совершенно другую пьесу, которая пришлась не по нраву советской власти. После автор полностью переработал произведение. Но написал не один финал, а целых четыре дополнительных. Для постановки я выбрал пятый вариант. Мы говорим о том, что исконно русский уклад жизни нельзя разрушать новомодными вульгарными французскими книжками», — рассуждает главный режиссер театра «Омнибус» Борис Горбачевский.

Юная княгиня Дарья Серпуховская осваивается в роли хозяйки в большом провинциальном поместье. С нежностью вспоминает она былые времена во дворце великой императрицы. Оттого ей особенно милы все знаки внимания Екатерины II. Молодая женщина не сомневается в благожелательности императрицы.





«Моя первая большая роль не только в „Омнибусе“, но и в театре вообще! Я поступила в труппу в прошлом году. Роль княгини Дарьи Дмитриевны — настоящий подарок для меня. Благодарю главного режиссера нашего театра Бориса Сергеевича Горбачевского за доверие. Много и подробно разбирали характер молодой княгини, искали объяснение ее поступкам», — делится актриса театра Анастасия Семирякова.

Восстает против нового уклада хозяин поместья — князь Иван Ильич Серпуховской с верным управляющим по имени Решето. Корень всех бед — книга фривольная. Книга не простая. Сама императрица Екатерина II прислала в подарок любимой крестнице и бывшей фрейлине сей фолиант для забавы. Потому не может князь выкинуть за окошко подарок великой императрицы. Как не может и поучить нерадивую супругу уму-разуму.





«В нашей постановке князь Серпуховской — рачительный хозяин, предпочитает строить семейную жизнь по заветам предков. Он за традиции, за размеренную приличную жизнь. Я намеренно играю его очень серьезным. В комедиях это отзывается у публики, герою начинают сопереживать», — поясняет артист Максим Фаустов.

Фельдъегерь Завалишин привозит в тихое поместье весть о скором визите императрицы. Оказывается, он давно знаком с княгиней Дарьей Дмитриевной. Забытые чувства вспыхивают с новой силой.





«В спектакле мне досталась роль офицера. Это всегда вызов для актера. Военный человек той эпохи должен вести себя по уставу, выглядеть жестким, суровым. Потребовалось найти подходы к роли. Придумывали, каким образом военный может выражать эмоции, как реагирует на окружающие события», — рассказывает актер театра Андрей Казачков.

Полностью интригу постановки раскрывать не будем, каждый сам может проследить хитросплетение линий жизни всех героев постановки. Ближайший показ спектакля пройдет в декабре этого года.





