Спектакль магнитогорского театра заявили на «Золотую маску»

Премьера «Лавра» по роману Евгения Водолазкина состоялась в ноябре 2021 года

«Когда я начал работать с этой постановкой, я понимал, что это „глыба“. Надо было найти адекватный театральный язык к такому объему и не потерять содержание. Я понимал, что будет что-то теряться, но, как мне кажется, историю удалось рассказать. Где-то прибегаем к хитростям, потому что сыграть цепь событий, которая описана в романе, физически невозможно»,

— отметил режиссер спектакля «Лавр» Алексей Вотяков.

«Это очень долгожданный спектакль для меня. Я думаю, что сегодня мы увидим то, что хотел сказать Алексей Вотяков своей режиссерской работой. Для меня прочтение самого романа „Лавр“ в свое время было большим открытием, большим душевным переживанием. Я с трепетом жду, когда увижу, как режиссер показал на сцене такую большую жизнь. Магнитогорцам очень повезло увидеть работу на сцене драматического театра им. А. С. Пушкина. Весь Челябинск будет ждать большого проката этого спектакля по нашим театрам»,

— поделилась ожиданиями Ирина Текслер.

В Магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина состоялся показ спектакля «Лавр». Постановка Алексея Вотякова по одноименному роману Евгения Водолазкина может попасть в программу фестиваля «Золотая маска».Роман-житие «Лавр» — многочисленный лауреат книжных премий и как-то даже вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге. Книга написана на двух языках — современном русском и древнем. Действие происходит в средневековой Руси, а главным героем стал странствующий травник Арсений. Средневековый врач не смог спасти от болезни свою любимую и теперь выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных. И чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар.Постановку в магнитогорском театре готовили четыре года: двадцать один актер, более пятидесяти действующих лиц и… достаточно камерное действие на средней сцене, с аскетичными декорациями и невероятным видеорядом.Премьера прошла с большим успехом, спектакль заявлен на участие в конкурсной программе национального фестиваля «Золотая маска» в 2023 году.На очередном показе спектакля, 15 мая, в Магнитогорске побывала общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер. Она отметила, что прочтение романа «Лавр» стало для нее большим открытием.