Спектакль «Любовные письма» появится в челябинском Театральном Пространстве Свободы

Премьера запланирована на 31 января

В челябинском Театральном Пространстве Свободы ставят спектакль «Любовные письма» (16+). Постановка основана на пьесе Альберта Гурнея, номинированной на Пулитцеровскую премию.

Пьеса «Любовные письма» — драма, которая рассказывает историю жизни двух людей, Эндрю Мейкписа Лэдда III и Мелиссы Гарднер, через их переписку, растянувшуюся на всю жизнь — с детских записок и до зрелых лет. Герои понимают, что идеально подходят друг другу душой, но их жизненные пути, характеры и обстоятельства постоянно расходятся. Спектакль расскажет эту историю любви, которая оказалась «сильнее времени, но слабее обстоятельств».

Как сообщают в студии, премьера назначена на 31 января и 1 февраля.