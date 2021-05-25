Спектакль челябинского театра кукол «Полонез Огинского» сыграют на международном детском фестивале

Художественным руководителем фестиваля является актер Сергей Безруков

Челябинский театр кукол им. В. Вольховского прошел отбор для участия в IV Международном Большом детском фестивале, художественным руководителем которого является артист Сергей Безруков. На фестиваль было подано 141 заявка, и челябинский театр попал в число 16 финалистов. Как рассказали сотрудники театра, на фестиваль они повезут свой новый спектакль для ребят старшей возрастной категории «Полонез Огинского» по одноименной повести Константина Губаревича.

Спектакль «Полонез Огинского» на сцене театра поставили в 2020 году, премьера состоялась онлайн. Это история мальчика по имени Василек: ребенок отвлекал немцев игрой на скрипке, пока партизаны минировали железнодорожный мост. В спектакле показана жизнь Василька во время войны.

«Победителей фестиваля определяет независимое детско-юношеское жюри — дети и подростки от 6 до 16 лет: юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители всероссийских школьных олимпиад, им мы и покажем наш спектакль»,

— сообщили в кукольном театре им. Вольховского.

Отметим, что труппа театра уже не первый раз участвует в этом фестивале. В 2019 году в Москве актеры показали спектакль «Детский альбом» по музыке П. И. Чайковского.