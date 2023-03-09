Челябинский театр кукол получил приглашение на «Образцовфест» — крупнейший и престижный фестиваль, организованный при главном столичном театре кукол в России.
Труппа театра им. Вольховского поедет на фестиваль со спектаклем «Годунов». Мы подробно рассказывали о премьере сезона, которая стала еще и хитом челябинского фестиваля «Соломенный жаворонок».
«Образцовфест» в 2023 году посвящен десятилетию науки и технологии — на сцене театра имени Сергея Образцова будут показывать спектакли с инновационными сценическими решениями. «Годунову» тоже есть чем похвастать — кровоточащая держава, головы из папье-маше на магнитах, необычная сценическая организация.
«Годунов» попал в десятку лучших спектаклей, отобранных специальным жюри. Любопытно, что одновременно с челябинской постановкой в программу фестиваля попали и другие «хиты», которые жители Челябинска уже видели осенью на «Соломенном жаворонке». Приглашения получили также труппы Красноярского и Пермского театров кукол со спектаклем «Затворник и Шестипалый» и необычной лего-постановкой «Цветы для Элджернона».
«Образцовфест» состоится в Москве с 21 по 28 сентября.
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