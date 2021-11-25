«Полонез Огинского» Челябинского театра кукол назвали лучшим кукольным спектаклем для подростков на IV Международном большом детском фестивале. Такое решение приняло детское жюри конкурса. Фестиваль проходил с сентября по ноябрь 2021 года в Москве. Челябинская труппа показала спектакль на сцене Театра имени Образцова.
Спектакль «Полонез Огинского» (режиссер — Александр Борок, автор сценария и художник — Захар Давыдов) поставили в Челябинске в 2020 году в театре им. Вольховского по одноименной повести Константина Губаревича. Премьера состоялась онлайн. Это история мальчика по имени Василек: ребенок отвлекал немцев игрой на скрипке, пока партизаны минировали железнодорожный мост.
Отметим, что художественным руководителем IV Международного большого детского фестиваля является Сергей Безруков. Челябинский театр им. Вольховского участвует в фестивале уже не первый год, в 2019 году в Москву привозили спектакль «Детский альбом» по музыке П. И. Чайковского.