Спектакль Челябинского театра кукол победил на Международном детском фестивале

«Полонез Огинского» назвали лучшей работой для подростков

«Полонез Огинского» Челябинского театра кукол назвали лучшим кукольным спектаклем для подростков на IV Международном большом детском фестивале. Такое решение приняло детское жюри конкурса. Фестиваль проходил с сентября по ноябрь 2021 года в Москве. Челябинская труппа показала спектакль на сцене Театра имени Образцова.



Спектакль «Полонез Огинского» (режиссер — Александр Борок, автор сценария и художник — Захар Давыдов) поставили в Челябинске в 2020 году в театре им. Вольховского по одноименной повести Константина Губаревича. Премьера состоялась онлайн. Это история мальчика по имени Василек: ребенок отвлекал немцев игрой на скрипке, пока партизаны минировали железнодорожный мост.

Отметим, что художественным руководителем IV Международного большого детского фестиваля является Сергей Безруков. Челябинский театр им. Вольховского участвует в фестивале уже не первый год, в 2019 году в Москву привозили спектакль «Детский альбом» по музыке П. И. Чайковского.