Спектакль Челябинского театра драмы получил приз Всероссийского фестиваля «Худсовет»

«Дом Бернарды Альбы» получил спецприз жюри и диплом за работу художника

Спектакль Дарьи Догадовой «Дом Бернарды Альбы» оценили на Всероссийском молодежном театральном фестивале «Худсовет» в Саранске.



Постановка получила сразу два приза: спецприз жюри «За лучший ансамбль» и диплом «Лучшая работа художника» (художник-постановщик Ольга Смагина). Премьера спектакля состоялась в Театре драмы имени Н. Орлова в марте 2023 года.

«Для меня это очень живая трагическая история, и неважно, что дело происходит в Испании в XVIII веке. Я хотела рассказать о любви. В том числе о деспотичной, надломанной, больной любви матери, ее решении уберечь девочек от страданий и травм. Это жизнь. И этот родительский вопрос актуален сейчас, я уверена», — так рассказывала режиссер Дарья Догадова о своем замысле.

Бабий бунт в версии Федерико Гарсиа Лорки и Дарьи Догадовой оказался очень актуальным, волнительным и кинематографичным. История о поиске выхода из сумрака, об освобождении от власти матери, о протесте против заточения на малой сцене Театра драмы разворачивается как трагедия. Мало того что жизнь в неволе противоестественна и неотвратимо сводит с ума, так и освобождение не несет ничего, кроме нового горя.

Спектакль «Дом Бернарды Альбы» состоится на родной малой сцене Театра драмы имени Н. Орлова 7 октября.