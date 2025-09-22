Спектакль Челябинского Молодежного театра взял два приза на фестивале в Барнауле

Жюри отметило саму постановку и игру Екатерины Юсуповой

Челябинский Молодежный театр вернулся с фестиваля имени Валерия Золотухина с двумя наградами. Южноуральские артисты в Барнауле покорили жюри и стали лучшими в двух номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль». О победах поведали в театре.

На театральный фестиваль челябинцы отвезли спектакль «Деревья растут для всех» режиссера Ивана Пачина. По итогу работа взяла Гран-при, а исполнительница роли маленького Вити Екатерина Юсупова была признана лучшей актрисой.

«Я все еще под большим впечатлением, эмоции переполняют. Это мои первые гастроли. Даже больше: это мой первый фестиваль. Мы, артисты, очень любим этот спектакль, что отметили и члены жюри. Честно, я не ожидала ничего, не строила каких-то иллюзий. Просто делала, жила и получала удовольствие», — поделилась Екатерина.

Напомним, постановка «Деревья растут для всех» по автобиографическим рассказам российского писателя Виктора Астафьева появилась в репертуаре Молодежного театра в прошлом году.