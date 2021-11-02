Спектакль Челябинского Молодежного театра вошел в лонг‑лист национальной премии «Золотая маска»

«Я танцую как дебил» — единственный спектакль из Челябинской области, отмеченный жюри национальной театральной премии

Премьера «Я танцую как дебил» состоялась в Челябинском Молодежном театре в начале июня 2021 года. Спектакль по пьесе Игоря Витренко поставил главный режиссер «молодежки» Иван Миневцев.

«Попадание в лонг-лист, конечно, еще не означает поездку на фестиваль. Но мы все равно очень рады, что спектакль замечен в числе лучших постановок года со всей страны»,— так прокомментировал новость Иван Миневцев.

Напомним, главный герой спектакля — Толик, продавец. Он появляется на сцене в облегающем блестящем комбинезоне и на каблуках, потому что он придумал танцевать vogue. И он танцует, причем убедительно и страстно. В этом спектакле все танцуют, и танец — который был придуман как карикатура на походку по подиуму, — действительно выглядит странно и даже протестно, потому что каждый имеет право танцевать как дебил и все мы немножко Толики.



Хештег #ятанцуюкакдебил с подачи Молодежного театра стал своеобразным манифестом поколения непонятых 40-летних. Да и просто непонятых и странных всех.