«Спасибо, маэстро!» В Челябинском институте культуры прошел концерт памяти легендарного дирижера

Для Адика Абдурахманова играл его первый оркестр — камерный оркестр «Классика»

В Челябинском институте культуры почтили память своего преподавателя, легендарного уральского дирижера, безвременно ушедшего минувшей зимой Адика Абдурахманова. Для своего маэстро, друга и многолетнего учителя играли музыканты камерного оркестра «Классика». Сегодня — сами. Зал им. Смирнова был полон. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Концерт памяти Адика Абдурахманова прошел по инициативе декана Консерваторского факультета и музыкантов Государственного симфонического оркестра Челябинской области — выпускников кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов.

«Более 30 лет Адик Аскарович являлся преподавателем вуза (класса флейты и оркестрового класса), в течение 19 лет возглавлял кафедру, утверждая позиции творческой инициативы, требовательности, строгости и дисциплины. Кто знал Адика, скажут, что это как будто бы с ним не сочетается. И действительно, в жизни он был очень открытым, обаятельным, улыбчивым. Но когда речь шла о профессии, в нем появлялась необычайная твердость, неприятие малейшей небрежности. Адик был гениальным преподавателем, поцелованным богом, он вытаскивал возможности из своих студентов, 50 лауреатов конкурсов в его классе, его ученики рассеяны по всему миру. А класс флейты в Челябинске — наиболее обеспеченный педагогическими кадрами, и все это — его заслуга», — говорит музыковед, профессор, Заслуженный деятель искусств России Татьяна Синецкая.

Вместе со старинными друзьями и давними коллегами Адика Абдурахманова в зале был еще один человек, в ЧГИКе ее считают ангелом-хранителем Челябинского симфонического оркестра. Общественный деятель, учредитель Фонда 2020, первая леди Челябинской области Ирина Текслер тоже пришла вспомнить легендарного дирижера.

«Дорогие друзья, мне очень приятно быть сегодня с вами, всеми, кто помнит нашего дорогого Адика Аскаровича. Я знала его много меньше, чем все вы — мы с ним познакомились весной 2019 года, когда приехали сюда, но какие это были насыщенные пять лет! Алексей Леонидович стал тем губернатором, который перешел от слов к делу и помог воплотить в жизнь мечту Адика Аскаровича о симфоническом оркестре. Он родился и навсегда изменил имидж региона. Наши традиционные концерты в „Зарядье“ стали уже ожидаемым событием в культурной жизни России, родился наш новый фестиваль на открытом воздухе „Курчатов-фест“ — так много всего вместили эти пять лет... И мы должны продолжать жить, воплощать его мечту, продолжать держать высокую планку, которую он задал всем нам, и конечно, мы будем», — сказала, в частности, Ирина Текслер.

Затем была минута молчания и — лучшее, чем можно почтить память музыканта: музыка.

«Классика» — а именно ее музыканты составили костяк симфонического оркестра — сегодня сознательно играла без дирижера. Он учил их и они умеют делать все — и делать безукоризненно.

Оркестр играл — Глюка и Моцарта, Боккерини и Баха, Пьяццоллу и Андерсона, прелюдии, фуги, полонезы, адажио и ноктюрны. Играл сам. Но казалось, зрители воочию видят, как Адик Аскарович чуть наклоняется к оркестру, выносит дирижерскую палочку, кончик которой наполнен его такой сосредоточенностью, что все — и музыканты, и публика — концентрируются на этом кончике, включаясь в музыку полностью. Видят этот незабываемый жесткий росчерк руки на эмоциональных местах, видят, как он пальцами просит о тончайшем вибрато и как приседает чуть не до земли там, где нужно сыграть не просто пиано-пиано, а пианиссимо...

«Чем дальше от нас этот трагический момент — безвременного ухода Адика Аскаровича из жизни, тем отчетливее предстает перед нами масштаб его личности, величия дел земных в области культуры и огромный вклад лв музыкальную культуру Урала в целом. Наша память усиленно цепляется за то лучшее, что было прожито с Адиком, старается это запечатлеть и сохранить», — говорит Татьяна Синецкая.

«Конечно, филармония опустела без Адика Аскаровича. Мы очень скучаем и понимаем, что другого такого уже не будет. Будет что-то другое, новое — и это и наша память о нем дает нам силы жить», — говорит директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.