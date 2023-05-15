Спасенного из огня лосенка передали в национальный парк «Зюраткуль»

Новорожденный остался без матери

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Маленького лосенка удалось вытащить из огня в районе села Коркодино в Верхнем Уфалее, где в начале случился сильный пожар.

Егеря Уфалейского охотобщества, которым местные жители передали малыша, пытались вернуть его в лес, но мама не отозвалась. Найденыш оказался новорожденной девочкой. Ее назвали Искоркой и спустя некоторое время передали Дом лося «Сохатка», это реабилитационный центр, который находится в национальном парке «Зюраткуль». Здесь детенышу ничего не будет угрожать.

«Сохатка» на Зюраткуле — это уникальный для Урала реабилитационный центр для лосят-сирот. С недавних пор там появиласьсвоя лосиная ферма, таких в России всего две.





