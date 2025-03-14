«Совет в Филях» за 3 млн рублей продают в Челябинске

И это не самая дорогая картина на популярном сайте объявлений

В Челябинске за 3 миллиона рублей продают копию знаменитой картины Кившенко «Военный совет в Филях в 1812 году». При этом автор объявления добавляет, что цена договорная или он примет помощь по продаже. Подборку самых дорогих картин, которые продаются в Челябинске, собрал корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский вариант «Совета в Филях» написан маслом, холст имеет размеры 1,15 на 1,8 метра. Автор объявления называет полотно «очень солидной картиной» и делится, что оно висело у деда в чулане примерно с 1965 года. А вот откуда дед взял картину, нынешний владелец не знает. На обратной стороне полотна есть подписи: «Кившенко» — это автор оригинала — и «В. Тараканов» — вероятно, создатель этой репродукции. К сожалению, что-то узнать о советском художнике тяжело: есть сведения о Вячеславе (состоял в Союзе художников СССР), Владимире (занимался станковой скульптурой, мелкой пластикой, монументально-декоративными композициями в разных материалах) и Викторе (художник-реставратор). Кто из них написал эту работу — неизвестно, может быть, она не принадлежит ни одному из них.

Самая дорогая картина — «Сельдь» маслом. За нее на сайте объявлений просят 5 миллионов рублей. Указано, что она написана летом 1989 года, но кто ее автор — загадка. Возможно, сам продавец.

За интерьерные картины, вышитые крестиком, житель Челябинска просит по 1,5 миллиона. Размеры работ — примерно два на полтора метра.

Портрет композитора и диджея Aphex Twin продают за 1,488 миллиона рублей. Его размеры — 30 на 30 сантиметров, холст натянут на ДСП.

Самая изобретательная идея — «Черный квадрат» на новый взгляд. За нее пользователь просит 1 миллион и добавляет: «Ребенок мечтает заработать на жилье для пожилой родственницы. Нарисовала, попросила разместить». Так и хочется спросить: «А что, так можно было?» — и нарисовать свою версию шедевра Малевича, чтобы на вырученные деньги купить квартиру.

За 950 тысяч продают картину режиссера и художника кино Аддиса Гаджиева. «Эмоциональная абстракция», как пишет автор лота, написана в 2017 году.

«Христос и грешница» Поленова продаются за 750 тысяч рублей. Правда, только копия — оригинал выставлен в Русском музее. Трехметровый холст расписан маслом.

Из не самого дорогого, но интересного: 270 тысяч просят за работу «Голова» Вадима Шмыгина, написанную в технике монотипии; по 250 тысяч продают сразу несколько однотипных картин, которые, по словам продавца, участвовали в международных выставках. А за 97 тысяч продают старинное полотно, автор которого неизвестен.