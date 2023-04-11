Сотрудникам театра оперы и балета имени М. И. Глинки в Челябинске вручили гранты

Награда носит имя мецената и знаменитого промышленника Александра Федорова

Сегодня в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки прошло сразу несколько важных событий. Здесь чествовали как сотрудников театра, так и тех, кто помогает развивать культуру и искусство в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На торжественной церемонии член попечительского совета Ирина Текслер вручила благодарственное письмо губернатора Челябинской области председателю попечительского совета Андрею Комарову за вклад в развитие культуры и искусства Южного Урала. Кроме того, по установленной с 2017 года традиции сотрудники театра получили гранты имени мецената Александра Федорова. Награды вручались по итогам работы в прошлом году.

Торжеству предшествовало первое в этом году заседание попечительского совета. Его участники подвели итоги работы театра в 2022 году и обсудили планы на текущий год. Достижений у театра немало. К примеру, в прошлом году музей Челябинского театра оперы и балета стал лауреатом IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации «Лучший мультимедийный музейный проект», а Детская школа вокального искусства при театре заняла I место на Всероссийском многожанровом фестивале «Русь великая». В театре состоялись пять больших премьер: балеты «Корсар», «Бесприданница», оперы «Травиата», «Аида», оперетта «Марица», прошел XIII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой».

В 2023 году помимо гастролей в рамках сотрудничества Челябинской области и Большого театра России ожидаются обменные гастроли Челябинского театра и Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

«Развитие театра, создание условий для раскрытия творческого потенциала — наша общая задача. Мы хотим, чтобы театр продолжал преображаться, увеличивать интерес, внимание и любовь наших зрителей, непрестанно оправдывая их ожидания достойными премьерами», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который принял участие в заседании попечительского совета.

В дополнение к этому Алексей Текслер и Андрей Комаров вручили благодарственные письма попечителям театра за вклад в развитие культуры и искусства в регионе.