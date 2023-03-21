Сотрудник Ильменского заповедника номинирован на географический «Оскар»

Наталья Киселева сохраняет популяцию европейских норок

Проект научного сотрудника Ильменского государственного заповедника Натальи Киселевой номинирован на премию «Хрустальный компас». Эта международная награда вручается авторам уникальных проектов, направленных на сохранение природного и историко-культурного наследия России. Решение о победе в номинации принимает экспертный совет премии Русского географического общества.

Наталья Киселева — кандидат биологических наук и учредитель Фонда сохранения европейской норки. Она руководит питомником европейских норок в Ильменском заповеднике, сейчас там живут 26 европейских норок.

На грант Русского географического общества в мае 2022 года Наталья Киселева организовала экспедицию Белгородской области. Исследователь рассказала, что во многих регионах России и странах Европы европейская норка исчезла из-за распространения американской норки. Исследования ученых показывают ее отрицательное влияние: американская норка уничтожает аборигенные виды. Например, «американки» убивают колонков и хорьков, других представителей семейства куньих, особенно щенков. Та же тенденция и в Челябинской области — европейской норки не стало. Наталья Киселева считает, что необходимо поощрять отлов американской норки.

«У нас в питомнике самец американской норки вырвался из вольера и уничтожил 10 щенков хорьков. Всех придушил, вместе с самкой перетаскали к себе в вольер и штабелями сложили. Россия подписала международную декларацию об уничтожении инвазивных видов. Возникает вопрос: зачем мы запрещаем охоту на американскую норку? Ведь ее надо целенаправленно сокращать»,— поделилась Наталья Киселева.

В Русском географическом обществе в Москве из специалистов, получивших гранты, выбрали номинантов на премию «Хрустальный компас». В их число попала Наталья Киселева с материалами ее экспедиции. Итоги конкурса будут подведены в мае 2023 года.