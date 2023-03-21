Проект научного сотрудника Ильменского государственного заповедника Натальи Киселевой номинирован на премию «Хрустальный компас». Эта международная награда вручается авторам уникальных проектов, направленных на сохранение природного и историко-культурного наследия России. Решение о победе в номинации принимает экспертный совет премии Русского географического общества.
Наталья Киселева — кандидат биологических наук и учредитель Фонда сохранения европейской норки. Она руководит питомником европейских норок в Ильменском заповеднике, сейчас там живут 26 европейских норок.
На грант Русского географического общества в мае 2022 года Наталья Киселева организовала экспедицию Белгородской области. Исследователь рассказала, что во многих регионах России и странах Европы европейская норка исчезла из-за распространения американской норки. Исследования ученых показывают ее отрицательное влияние: американская норка уничтожает аборигенные виды. Например, «американки» убивают колонков и хорьков, других представителей семейства куньих, особенно щенков. Та же тенденция и в Челябинской области — европейской норки не стало. Наталья Киселева считает, что необходимо поощрять отлов американской норки.
«У нас в питомнике самец американской норки вырвался из вольера и уничтожил 10 щенков хорьков. Всех придушил, вместе с самкой перетаскали к себе в вольер и штабелями сложили. Россия подписала международную декларацию об уничтожении инвазивных видов. Возникает вопрос: зачем мы запрещаем охоту на американскую норку? Ведь ее надо целенаправленно сокращать»,— поделилась Наталья Киселева.
В Русском географическом обществе в Москве из специалистов, получивших гранты, выбрали номинантов на премию «Хрустальный компас». В их число попала Наталья Киселева с материалами ее экспедиции. Итоги конкурса будут подведены в мае 2023 года.