Сорванный в День города рок‑фестиваль «Уральский рубеж» перенесли

Концерт пройдет 24 сентября на площадке «НеРынок»

Рок-фестиваль «Уральский рубеж» проходил 11 сентября, в День города, на концертной площадке «НеРынок» на Кирова, 72. В самый разгар программы сотрудники полиции потребовали прекратить мероприятие из-за того, что площадка находится на небезопасном расстоянии от места запуска праздничного фейерверка.



Концерт состоится 24 сентября на той же площадке. На сцене сыграют группы, которые не успели выступить из-за салюта: «Группировка Свердловск» из Екатеринбурга, «Ананасов и Ко», THE MOTORS, The Rybushkin Blues Band и Amber of Eridan.

Начало мероприятия 24 сентября в 19:00. Вход на концерт свободный.