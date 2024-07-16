«SOPRANO Турецкого» отметит 15‑летие вместе с челябинцами

Южноуральская столица станет одной из остановок в юбилейном турне знаменитого коллектива

«Музыкальная бесконечность», «самый красивый проект», «арт-группа вне форматов и без границ» — как только не называли «SOPRANO Турецкого» за все эти годы, в течение которых восемь девушек с проникновенными голосами покоряли мир.

Свое 15-летие коллектив отмечает масштабным туром по своей стране. Одной из остановок на маршруте станет Челябинск. В начале октября в MTS LIVE холле прозвучит триумфальная программа «Нам 15 лет! НА БИС!», в которую по просьбам зрителей вошли всем полюбившиеся хиты. Среди них — авторские композиции и мировые хиты, романтические баллады и проникновенный фолк, бодрящий джаз, арии из мюзиклов и многое другое.

«Наш праздник в разгаре. Мы путешествуем по стране в рамках нашего юбилейного тура и в каждом регионе и городе создаем особое, ни с чем не сравнимое состояние и настроение. Самое главное — это то, что зрители с таким удовольствием ждут нас, просят приезжать еще и еще. Ну разве мы можем отказать?» — говорит участница коллектива Ивета Рогова.

SOPRANO — не имеющий аналогов проект народного артиста РФ Михаила Турецкого. Он объединяет восемь исполнительниц с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо.