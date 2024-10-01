«Соломенный жаворонок» вновь прилетит в Челябинск

Кукольные спектакли для взрослых привезут из Казахстана, Беларуси и Китая

Этой осенью Челябинск в 11-й раз станет площадкой фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя. На этот раз темой «Соломенного жаворонка» станут пираты и морские приключения, все постановки покажут под девизом «Нормальные герои всегда идут в обход» — это строчка из песни, звучащей в советском фильме «Айболит-66».

Как шутят в театре имени Вольховского, кукольники по сути своей те же бродяги, прямо как пираты: их искусство родилось на площади, а представления проходили под открытым небом. Они, как и моряки-романтики, любят свободу и не признают канонов.

В этом году на фестивале выступят труппы из разных уголков России, а также Беларуси, Казахстана и даже Китая. Зрителям обещают классические сюжеты комедии, драмы и клоунады, а также неожиданные постановки с детективным расследованием, фрик-кабаре, античным квестом или пост-хоррором. Всего за шесть дней фестиваля челябинцам покажут 20 спектаклей. Победителей фестиваля выберут в шести номинациях путем тайного голосования.

Что же представят челябинские артисты? Театр кукол имени Вольховского в день открытия фестиваля, 17 октября, покажет постановку минского режиссера Александра Янушкевича «Дон Жуан».

Фестиваль «Соломенный жаворонок» продлится с 17 по 21 октября. Возрастное ограничение на разные постановки — от 12+ до 18+.