Солисты Челябинской филармонии выступили перед мобилизованными в Чебаркуле

Концерты для резервистов планируют проводить каждое воскресенье

Сегодня, 9 октября, в клубе 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии в Чебаркуле прошел концерт для мобилизованных южноуральцев и их семей. На сцене для резервистов сыграл Уральский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России дирижера Игоря Ежова и выступили солисты Челябинской филармонии, передает журналист ИА «Первое областное».

Для военнослужащих прозвучали патриотические песни, марши и попурри из известных кинофильмов.

Не обошлось и без танцев. Для мобилизованных и их семей было исполнено знаменитое танго «Кумпарсита» Херардо Родригеса. Зрители оценили номер и благодарили артистов долгими аплодисментами.

Приехавший вместе с музыкантами в часть министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в беседе с журналистами сообщил, что подобные концерты будут проходить в воинских частях каждое воскресенье, они призваны поддержать боевой дух мобилизованных.