Солисты челябинского театра стали лауреатами международного конкурса балета

Международное жюри высоко оценило таланты Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева

Солисты Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев стали лауреатами престижного XIV Международного конкурса артистов балета, завоевав III премию. Выступления проходили в Большом театре в Москве, сообщили 14 июня в пресс-службе правительства Челябинской области.

Перед жюри, в состав которого вошли экс-прима-балерина Римской оперы Маргарита Паррилла, профессор Пекинской академии танца Сухуа Сяо, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и другие выдающиеся артисты, Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев исполнили фрагменты из балетов «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Эсмеральда», а также номер в современной хореографии.

«Международный конкурс артистов балета считается Олимпийскими играми мира балета. В этом году конкурс был посвящен 95-летию художественного руководителя и председателя жюри — народного артиста СССР, хореографа Большого театра Юрия Григоровича»,— отметили в пресс-службе регионального правительства.

Всего организаторы получили 340 заявок из 33 стран, в том числе из Великобритании, Австрии, Италии, Испании и многих других.