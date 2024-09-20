Солисты Челябинского театра оперы и балета — лауреаты конкурса в Ставрополе

Они выступили с песней об освобождении Беларуси от фашистских захватчиков

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Два тенора и два баритона Челябинского театра оперы и балета имени Глинки стали лауреатами международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». Из 400 участников первого тура в финал вошли всего 14 солистов и 14 ансамблей, в том числе челябинский квартет «Онегин». Как выступили артисты, рассказали в пресс-службе театра.

В этом году фестиваль был посвящен 80‑летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Специально для такого события для артистов Александра Сильвестрова, Алексея Пьянкова, Дмитрия Никитина и Александра Павлова сочинили песню «Одна судьба». Авторами композиции стали челябинцы: музыку написала Полина Сергиенко, текст — писательница Наталья Балынская.

«Программа фестиваля была очень насыщенной. Помимо репетиций проходили различные акции: памяти жертв Беслана, возложение цветов на могиле неизвестного солдата, даже посадили дерево от нашего региона. Мы уверены, что фестиваль запомнится нам надолго, потому что положительные эмоции от поездки безграничны», — поделился Алексей Пьянков.

Жюри высоко оценило выступление челябинских артистов. К слову, председателем был народный артист России Лев Лещенко. Также в состав судей вошли директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий, народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко, народный артист России Дмитрий Харатьян, заслуженные артисты России Денис Майданов, Зара и другие.