Солисты челябинского балета поздравят Татьян с их днем со сцены театра

Праздник танца устроят 25 января

В конце января на сцене Челябинского театра оперы и балета покажут старинные классические танцевальные номера, а также современную хореографию. Гала-концерт приурочат к празднованию Татьяниного дня.

Как рассказали в театре, программу составляли из шедевров, которые редко исполняются на челябинской сцене. Так, южноуральцы увидят большое классическое па на музыку Даниэля Обера, па-де-де из балета «Фестиваль цветов в Дженцано» Эдварда Хельстеда и Холгера Паули, а также сцену «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» Шарля Гуно. Ведущие солистки театра также исполнят жемчужину мировой классики — «Па-де-катр» балетмейстера Жюля-Жозефа Перро на музыку Цезаря Пуни.

Еще в программе «Татьяниного дня» (12+) обещают эксклюзивы — фрагменты из спектаклей, которые не идут на сцене театра: «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, «Барышня и хулиган» Дмитрия Шостаковича. Танцоры перевоплотятся в неожиданные образы для номеров в современной хореографии.

Идейным вдохновителем проекта выступила народная артистка России Татьяна Предеина. К слову, балерина тоже примет участие в концерте. Также вместе с артистами челябинского театра выступят и студенты хореографического отделения Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского.