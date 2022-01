Солистка Челябинской филармонии завоевала Гран‑при международного конкурса

Кристина Рыжковская, вокалистка ансамбля «Уральский диксиленд», получила главную награду конкурса Golden Time Talent

Солистка ансамбля «Уральский диксиленд» Кристина Рыжковская завоевала Гран-при престижного международного конкурса Golden Time Talent, став лучшей среди участников из 38 стран мира.



Кристина отправила на конкурс две видеозаписи своих выступлений: дуэт с лидером ансамбля «Уральский диксиленд» Валерием Сундаревым и ансамблевую запись с петербургскими музыкантами. В номинации «Эстрадно-джазовый вокал» солистка удостоена двух высших наград: первого места за исполнение композиции I May Be Wrong (but I Think You’re Wonderful) и Гран-при за свою виртуозную версию джазового стандарта Love for Sale.



Golden Time Talent готовится к проведению финала конкурса, в котором за звание лучшего из лучших будут сражаться победители минувшего года. Пока формат супертурнира не определен, но если снимут карантинные ограничения, то Кристина Рыжковская получит приглашение спеть в Лондоне.