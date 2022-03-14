Солист Мариинского театра даст в Челябинске концерт

Виолончелист Олег Сендецкий выступит 15 марта

15 марта в Челябинской филармонии состоится концерт солиста Мариинского оркестра виолончелиста Олега Сендецкого. Музыкант сыграет в дуэте с пианисткой из Санкт-Петербурга Дарьей Лебедевой. На следующий день, 16 марта, Олег Сендецкий проведет мастер-класс для молодых музыкантов Челябинска.



Олег Сендецкий больше 20 лет играет в симфоническом оркестре Мариинского театра. Кроме того, виолончелист знаменит сольными концертами: ездил с гастролями в США, Японию, Германию и Францию. В Челябинске музыкант выступал прошлой осенью. Публика была в восторге, концерт даже пришлось продлить.

В программе вечера классической музыки — вариации для виолончели и фортепиано Людвига Ван Бетховена, «Ноктюрн» ре-минор Петра Чайковского, «Песня ведьм» Феликса Мендельсона, песни Иоганна Брамса, пьесы Роберта Шумана. Концерт рассчитан на полтора часа.

16 марта музыкант проведет мастер-класс для студентов ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского.