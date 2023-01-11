Солист челябинской оперы Алексей Пьянков стал лауреатом международного конкурса

Жюри рассматривало работы участников в онлайн‑формате

Солист Челябинского театра оперы и балета Алексей Пьянков стал лауреатом I степени IX Международного конкурса «Мир Музыки». Его аккомпаниатор Татьяна Миркина была также отмечена дипломом за высокий профессионализм и концертмейстерское мастерство.



Алексей Пьянков исполнил ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского и балладу Герцога из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. В этом году жюри под председательством магистра, доктора Венского университета музыки и исполнительского искусства Альберта Сассманна рассматривало работы участников в онлайн-формате.



Организаторами конкурса являются Международное общество любителей искусства и музыки Pro Akkord e. V. (Германия), Международное творческое объединение «Содружество» (Россия, Германия, Австрия) и Ассоциация педагогов-музыкантов Магнитогорска и Челябинской области.



Солист Алексей Пьянков исполняет главные партии в нескольких операх, среди которых «Сказки Гофмана», «Мадам Баттерфляй», «Летучая мышь», «Алиса в Стране чудес» и «Фауст».

