Солист Челябинского театра оперы и балета Алексей Пьянков стал лауреатом I степени IX Международного конкурса «Мир Музыки». Его аккомпаниатор Татьяна Миркина была также отмечена дипломом за высокий профессионализм и концертмейстерское мастерство.
Алексей Пьянков исполнил ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского и балладу Герцога из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. В этом году жюри под председательством магистра, доктора Венского университета музыки и исполнительского искусства Альберта Сассманна рассматривало работы участников в онлайн-формате.
Организаторами конкурса являются Международное общество любителей искусства и музыки Pro Akkord e. V. (Германия), Международное творческое объединение «Содружество» (Россия, Германия, Австрия) и Ассоциация педагогов-музыкантов Магнитогорска и Челябинской области.
Солист Алексей Пьянков исполняет главные партии в нескольких операх, среди которых «Сказки Гофмана», «Мадам Баттерфляй», «Летучая мышь», «Алиса в Стране чудес» и «Фауст».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес