Сны из газетных вырезок: в Челябинске открылась выставка современного коллажа

Экспозицию подготовило объединение «Руки-ножницы»

В Камерном театре открылась выставка современного коллажа «Присутствие». В холле на цепях висят изображения, собранные из газетных вырезок, фото и рекламных листовок.



Набитая пассажирами маршрутка, идущий по дороге космонавт, абстракции из многоэтажек и геометрических фигур. Микс приправлен фразочками типа «Мемы лечат, а не время». Изображения напоминают кадры из медленных неповоротливых снов: картинка цепляется за текстуры и сюжет не спешит двигаться дальше.

Экспозицию подготовило объединение челябинских коллажистов «Руки-ножницы». Его основали Дарья Федорова и Евгения Сафарова. Девушки пару лет назад начали заниматься коллажами, и тема так увлекла, что решили создать комьюнити коллажистов Челябинска и области.

Дарья Федорова и Евгения Сафарова — основательницы объединения коллажистов «Руки-ножницы»



Вместе ребята организовали выставку «Кто я?» в галерее «Клоповник» и проводили мастер-классы на разных челябинских площадках, например в публичной библиотеке и музее изобразительных искусств.



Цель объединения — развивать коллажное искусство в Челябинске, в том числе рассказывать о новых практиках, приемах и формах. Так, в экспозиции Камерного театра есть коллажи не только классические, но и сделанные в технике сканография — с помощью печати и сканирования. Работы в таком стиле в Челябинске создает Маша Черток.

«Коллаж — это искусство по наитию. Тебе не нужно уметь рисовать. Просто берешь картинку, листаешь и подбираешь материалы, которые подходят. И вот уже есть твое „а-ля произведение искусства“. Это долгий процесс: у меня отбор материала по журналам и газетам занимает часа два-три. Ты забываешься, уходишь от негативных мыслей, сосредотачиваешься на работе и входишь в состояние потока. Это очень терапевтично», — рассказывает Евгения Сафарова.

Выставка называется «Присутствие», так как задача ее — подтвердить присутствие объединения «Руки-ножницы» в жизни индустриального города.

«На протяжении прошлого года мы знакомились с разными художниками и удивлялись, как много, оказывается, в нашем городе творческих энтузиастов. И самое ценное, что мы получили за этот год, — опыт объединения разношерстных людей одним делом», — комментирует Дарья Федорова.