Снимок челябинского фотографа победил на конкурсе в Арабских Эмиратах

Судьям понравился кадр с замерзшим миасским озером

Снимок челябинского фотографа Максима Тарасова оценило жюри международного турнира Xposure. Работа The Eye заняла призовое место в фотоконкурсе, который проводят в Объединенных Арабских Эмиратах. На фото запечатлено скованное льдом озеро под Миассом. Снимок сделан с помощью дрона.



«Ледяной узор на поверхности замерзшего озера похож на глаз. Мне недостаточно просто изменить угол съемки, поднявшись выше. Я ищу вещи, скрытые от нас»,— сказано в описании к кадру.

Отметим, что Максима Тарасова родился и вырос в Миассе, а сейчас его называют одним из лучших аэрофотографов современности. Уже много лет он путешествует по миру и делает невероятные фото разных уголков планеты. Работы Максима печатали в журналах Time и Esquire, а имя южноуральского мастера звучало в сюжете от CNN.