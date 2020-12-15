Слепой участник проекта «Голос-9» едет в Челябинск

26 декабря джазовый пианист Олег Аккуратов выступит в Концертном зале им. Прокофьева с «Уральским диксилендом Игоря Бурко».



Незрячий от рождения музыкант родом из маленького кубанского города Ейска в ноябре прошёл слепые прослушивания в девятом сезоне телевизионного проекта «Голос», заставив повернуться всех четырёх членов жюри. Олег Аккуратов в джазовом мире — признанный пианист-виртуоз, певец, импровизатор, аранжировщик, лауреат множества престижных музыкальных конкурсов. Именно его выступлением завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр – 2014 в Сочи. С 2013 года музыкант гастролирует с квартетом Игоря Бутмана.

Если представить, как Олег учился в музыкальной школе, читая ноты руками, то есть разучивая по очереди партию левой и правой руки и потом соединяя, и как в Ростовской консерватории по несколько десятков раз прослушивая один музыкальный фрагмент и воспроизводя на слух, то его выступления зазвучат с особой силой.

https://youtu. be/PbG_e35Kdbk

26 декабря Олег Аккуратов и «Уральский диксиленд Игоря Бурко» представят премьерную концертную программу «Merry Christmas! Весёлого Рождества».