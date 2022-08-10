Скрипучие качели: каким получился сквер Металлургического района

Тестируем новое пространство, которое на проекте выглядело как райский сад. Найдите 10 отличий

В Металлургическом районе Челябинска раньше срока завершили благоустройство сквера у ДК Строителей. Нужно ли было так торопиться?



Обновленный парк делали в два этапа: в прошлом году за 15,5 миллионов сложили новые ступени, бетонные опоры подпорных стен, провели освещение. Должны были и восстановить и гранитную отделку. В этом сезоне на площадке появились лавочки и малые архитектурные формы, перголы с качелями и новое озеленение. Потратили на это ещё 13 миллионов. И не просто уложились в сроки, а пригласили приемную комиссию на две недели раньше срока!





Исторически, площадь перед ДК была отдана под народные гуляния. В доме культуры показывали кино и репетировали самодеятельные коллективы. А вокруг памятника Ленину устраивали городские праздники, митинги и прогулки в выходные. Долгие годы территория была заброшена — у памятника парковались таксисты, а само здание ДК ветшало.

За благоустройство северов Металлургического района голосовали жители всего Челябинска. Проект финансировался в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», а дизайн-экскиз подготовили в бюро «Мысли» Петра Стебельского.



Эскиз проекта бюро «Мысли»



На эскизах территорию перед ДК превратили в цветущий сад. Среди высоких деревьев с густой кроной и стройненьких туй затесались какие-то красные кустарники. Цепочки беседок под навесами так и манили присесть. А детский городок вполне могли посетить и взрослые экстремалы.



Эскиз проекта бюро «Мысли»



В реальности трава получилась не такой зелёной. С рендерных картинок исчезли сначала детские площадки, потом лаундж-зоны под крышей. В итоге из мафов остались лавочки, качели, урны и несколько гладких камней, которые рассыпали уже по всему городу.





В своих сопровождающих речах представители управления архитектуры города обещали «сохранить композиционные решения, принятые при строительстве дворца культуры». Кроме того, архитекторы предложили связать пешеходные маршруты, ограничить скорость транспорта ради безопасности людей, улучшить состояние покрытий и подпорных стен, восстановить ступени и гранитную кладку.

Сквер на ул. Шоссе Металлургов выходит прямо на дорогу. Между проезжей частью и перголами с качелями буквально ничего: полоска бордюрного камня, не более. Не понятно, как архитекторы хотели замедлить поток: в схеме автомобильного движения ничего не поменялось, разве что парковка для маршруток пропала. Почему вдруг машины должны ездить медленнее — загадка.





Где именно восстанавливали гранитную кладку — мы найти не смогли. Гранитные стены остались только по краям сквера, там, где кладка не рассыпалась на кусочки. Ранее куски массивного камня украшали клумбу вокруг памятника Ленину и не только. Теперь же все зашито террасной доской. Все — это действительно все. Сквер необычен с точки зрения рельефа — он буквально спускается ступенями от дома культуры к автомобильной дороге. На проекте эти «ступени» превращены в островки буйной зелени, щедро пересыпанные скамейками и светильниками. В реальности каждая из ступеней, когда-то выложенная гранитом теперь обшита темной террасной доской. Издалека весь комплекс напоминает какой-то монумент, торжественный и мрачный. Так что яйцеобразные камни тут даже вполне уместны.





Террасная доска стала универсальным ответом на все вопросы благоустройства сквера. Где будут сидеть люди, что будет удерживать грунт, как обособить деревья на клумбе, чем украсить памятник Ленину.

Надо сказать, что уложена доска неаккуратно: углы и стыки выпирают. Нагрузку покрытию добавляют подростки — скейтеры и велосипедисты, которые в новом сквере отрабатывают на ступеньках трюки, снимают видео и просто тусуются. От этого доски вокруг ленинской клумбы уже выглядят не лучшим образом: они сколоты и пробиты насквозь. А ведь сквер открыли раньше срока, в двадцатых числах июля!



Подрядчик не смог уложить террасную доску ровно: ни в местах для сидения, ни в стыках на углах

Сквер бурлит и кипит от грохота трамваев, шума машин и... скрипа качелей. Деревянные перголы ходят ходуном и нещадно жалуются на жизнь. Кажется, в унисон самому зданию Дома культуры, вокруг которого перекрыли плиткой площадь, поставили велопарковки и набросали полированных камней. А подлатать фасад как-то забыли.





Пары недель не хватило?