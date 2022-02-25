«Сколько лет прошло, все о том же гудят провода...»

В Челябинске состоялся концерт группы «Сплин»

24 февраля в челябинском конгресс-холле прошел концерт группы «Сплин». Здесь можно было бы неслабо развернуться, будь вместо стульев танцпол. Меньше всего на рок-концерте хочется сидеть, но ничего не поделаешь.







Зрители собираются разных возрастов: и ребята лет двадцати, и взрослые старше сорока. Свободных мест почти нет. С небольшим опозданием на сцену выходит Александр Васильев с музыкантами. Зал сразу разрывается криками, свистом и аплодисментами: ждали! наконец-то не отменили!

Александр умиротворенным взглядом осматривает зал и, поднимая со стойки гитару, приветствует Челябинск.

«Я рад, что в этот день несмотря ни на что мы здесь собрались. В самые ужасные моменты жизни всегда хочется петь, потому что, когда поешь, ощущаешь себя как за семью печатями», — говорит Васильев со сцены.

Две гитары, бас, барабаны и фортепиано сливаются в мощный поток, и Александр начинает первую песню — «За семью печатями». Люди подпевают, но не слишком громко, будто еще не успели проникнуться или, может быть, не знают слов.





В первые минуты атмосфера напоминает филармонию. Для рок-концерта явно не хватает приплясываний, подпрыгиваний, общего драйва. Максимум — можно встать с места. Зрители, не в силах танцевать, все эмоции вкладывают в звук, кричат, хлопают, свистят: «Саня, давай!», «Саша, мы любим тебя! Сань!» Некоторые срываются с мест, чтобы подобраться ближе к сцене прямо во время песни, но... их успокаивает охрана.

Васильев почти не говорит, а когда поет, блаженно улыбается и с закрытыми глазами тянется к микрофону, как цветок к солнцу. От музыканта в зал идет ощутимое тепло.





Новым песням, например «Топай!» 2022 года, подпевают меньше, а известные всем «Романс» и «Линия жизни» вызывают явно больше ажиотажа. Да и они сами по себе звучат громко и задорно. В особо эмоциональные моменты Александр вскидывает руки, призывая пошуметь, а зрители сами не против.

На хитах встают с мест, светят фонариками и громко подпевают, точнее, просто поют хором: «Привет Гарри Поттеру», «Мое сердце» или «Феллини» — здесь Васильев отходит от микрофона и только играет на гитаре.

Песню «Джин» Александр Васильев посвящает врачам.

«Без докторов некоторые из нас не дошли бы до этого зала, а некоторые бы сейчас не стояли на этой сцене», — говорит музыкант.

Что в 1998 году, что в 2022-м — «Сплин» почти не меняется. Та же энергетика и душа, только с годами музыка стала немного взрослее, как и исполнители. Едва, но чувствуется усталость.

«Сплин» продолжает звучать так же самобытно, музыканты ищут новые темы, чтобы не стать заложниками собственной концепции. Последний альбом «Вира и майна» (2020) — ясное политическое высказывание о неприкаянной стране, где «на шею давит ошейник», а жизнь как качели: «то вира, то майна».





И сквозь годы от вечных поисков в глазах Васильева — усталость и понимание, что «все проходит, и это пройдет».

В самом конце — «Выхода нет». Это кульминация. Александр то тяжело смотрит в пол, наигрывая мелодию, то блаженно улыбается залу. На заключительных строчках чуть ли не срывается в вопль, и за ним кричать начинает зал. В финале все порывом вскакивают с мест, громко признаются «Сплину» в вечной любви, аплодируют...

Александр Васильев скромно благодарит слушателей и удаляется со сцены. Зал по инерции продолжает хлопать еще несколько минут, не в состоянии осознать, что концерт окончен.